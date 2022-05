Diano Marina: per il 'Maggio dei libri' domani appuntamento in biblioteca con Raffaella Ranise

Terzo appuntamento del “Maggio dei Libri” alla Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” di Diano Marina domani alle 16 con la scrittrice Raffaella Ranise che presenterà il suo ultimo libro Gli Asburgo. Da Sissi a Zita, edito da Marsilio nel 2022. Dialogherà con l’autrice Laura Amoretti Consigliera per le pari opportunità della Provincia di Imperia e introdurrà l’incontro la responsabile del Polo Culturale di Palazzo del Parco a Diano Marina Daniela Gandolfi.

Il volume è un coinvolgente viaggio tra i fasti e gli splendori di una delle più antiche e longeve dinastie della storia. Scavando nell'intimo delle persone al di là dei loro ruoli, l'autrice indaga con passione e accuratezza storica vite e sentimenti di numerose donne al centro della dinastia degli Asburgo, prime fra tutte Elisabetta, la mitica Sissi, imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria fino alla sua morte nel 1898, e Zita di Borbone-Parma, la moglie dell'ultimo imperatore, Carlo, che regnò per appena due anni e la cui figura è stata a lungo trascurata. Per la prima volta riunite in un unico testo, Elisabetta e Zita emergono come due donne molto diverse tra loro, ma ciascuna con una grande personalità: difficile rimanere indifferenti di fronte a queste due sovrane belle e carismatiche, entrambe consapevoli del loro ruolo.

Raffaella Ranise, nata a Imperia, si è laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Genova. Ha collaborato alla cattedra di Diritto del lavoro della stessa Università presso il polo imperiese. Da alcuni anni si dedica alla scrittura. Ha pubblicato, insieme a Giuseppina Tripodi, Rita Levi-Montalcini: aggiungere vita ai giorni (Longanesi) e, per Marsilio, Noi un punto nell’universo. Storia semplice dell’astronomia (con la collaborazione di Francesca Matteucci) e I Romanov. Storia di una dinastia tra luci e ombre.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, è possibile contattare per informazioni all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (10-18), mercoledì (9-14) e giovedì (13-18).