20 anni di Sanremonews: i primi 100 lettori brinderanno gratis con noi venerdì 20 al B.I.G.

Sanremonews.it ha compiuto 20 anni ed il 20 maggio è un giorno in cui i numeri sembrano fatti apposta. Si perchè il 20 maggio è l'ultimo giorno dei 20 anni, da mezzanotte il 21 maggio segna i 21 anni del quotidiano on line. Nessuno come noi, la storia dell'editoria on line ligure è proprio iniziata da Sanremo e dalla provincia di Imperia.

Proprio questo passaggio vogliamo festeggiarlo con i nostri lettori ed amici.



La sera del 20 maggio in piazza Bresca al B.I.G. dopo le 21 Gianni Audisio, Filippo Frago (primo e secondo posto al contest), Giorgio Serra "Matitaccia" e Tiziano Riverso ( giurati) incontreranno il pubblico per regalare vignette e caricature a chi le richiede. La partecipazione è libera e gratuite sono le vignette e caricature.

Ma per 100 lettori, i più veloci e motivati ci sarà un brindisi omaggio: come fare per brindare insieme con uno dei magici drink del B.I.G di piazza Bresca?

Mandaci una mail a info@sanremonews.it con il tuo nome e cognome e la motivazione di perchè .....Sanremonews.it è per te utile, importante, speciale, insomma un ricordo che ti lega alla testata. I primi 100 riceveranno la risposta con le indicazioni per ritirare il proprio drink omaggio.

Il giorno dopo, sabato 21 maggio alle 17 nella sala Biribissi del Casinò di Sanremo si svolgeranno le premiazioni del Sanremo Comics Festival con i vincitori, i giurati (Matitaccia, Riverso ed altri, con alcuni in collegamento virtuale) l'editore di Morenews Enrico Anghilante, il giornalista Claudio Porchia ed il graphic designer Diego Lupano. La premiazione è a ingresso libero ed è occasione per il pubblico di incontrare gli autori. La partecipazione è libera.

Conoscere gli autori delle vignette dal vivo è sempre entusiasmante soprattutto per i più giovani.