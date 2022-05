Il legame tra la serie A e la Premier League per la stagione 2021-2022

Si possono tracciare dei parallelismi tra il campionato di calcio di serie A e quello di Premier League? Fatte le dovute distinzioni e le giuste differenze del caso, abbiamo assistito a una stagione sportiva molto intensa e spettacolare, dove però solo nel campionato di serie A e in quello di Premier League il risultato è rimasto in bilico, per quanto riguarda l’assegnazione del titolo. Infatti se in Ligue 1, Bundesliga e Liga, continua il dominio di determinate squadre, pur nella sua alternanza (come avviene da anni in Spagna) in Premier sono invece molte le squadre che hanno vinto un titolo in questi anni.

La nuova Premier League: il campionato di massima divisione più competitivo

Questo è avvenuto da quando il Liverpool di Jurgen Klopp è tornato a trionfare dopo un’assenza durata più di 30 anni. In questo periodo si sono affermate squadre come il Chelsea e soprattutto come il Manchester City della gestione Guardiola.

C’è stata poi la parentesi romantica con il titolo conquistato dal Leicester City con Claudio Ranieri alla guida durante la stagione 2015-2016, ma per il resto si sono alternate quattro formazioni: Manchester United, Chelsea, Manchester City e ora il Liverpool. Alternanza che invece in serie A non si registra dai titoli vinti da Lazio e Roma più di venti anni fa, mentre per trovare una situazione simile al successo del Leicester, bisogna tornare ancora più indietro con le vittorie di Verona Napoli e Sampdoria, che non avevano mai vinto un titolo nella loro storia sportiva. Eppure in serie A dopo il lungo dominio della Juventus di Allegri, qualcosa è cambiato nelle ultime 2-3 stagioni.

Sono tornate infatti entrambe le milanesi, con l’Inter di Conte che ha soffiato ai bianconeri il possibile decimo titolo consecutivo. Successivamente abbiamo assistito a un duello tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi, che per certi versi ci riporta a quel genere di campionato aperto e combattuto fino all’ultima giornata, con grandi colpi di scena e qualche defezione di lusso. Per buona parte della stagione in effetti anche il Napoli e per certi versi la Juventus, sembravano poter competere per il titolo, ma verso la seconda parte del girone di ritorno, nonostante la flessione di Milan e Inter, nessuna squadra si è concretamente fatta sotto lottando per il titolo.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti

Bisogna fare una considerazione extra che riguarda il Real Madrid della gestione Ancelotti. Non tanto per quanto concerne il titolo e la vittoria della Liga, ma più che altro per il fatto di essere tornato subito in gara e competitivo per l’Europa, centrando subito una nuova finale in Champions League, a distanza di quattro anni dall’ultima volta, quando alla guida c’era però il tecnico transalpino Zinedine Zidane. Un risultato sorprendente e un po’ inaspettato anche per i circuiti di bookmaker e per le scommesse Italia che avevano puntato a inizio stagione su altre squadre come le possibili vincitrici della competizione. Se il Barcellona infatti rinunciava prima al campionato e poi alla Champions, nonostante Xavi abbia dato nuovi contenuti alla sua squadra, il Real Madrid contro ogni pronostico batteva prima il PSG di Pochettino e poi ancora il Manchester City di Guardiola, affermando un pronto ritorno delle squadre spagnole in Champions League, ma con attori e interpreti differenti.

Ora è vero che il Villareal di Emery è stato battuto in semifinale con autorevolezza dal Liverpool di Klopp, ma bisogna comunque ribadire come la squadra spagnola sia stata la vera rivelazione della competizione, battendo in sequenza prima la Juventus di Allegri e poi il blasonato Bayern Monaco. Per quanto riguarda il discorso Champions League bisogna però riconoscere che le italiane ancora una volta hanno deluso, fermandosi agli ottavi di finale, di fronte ad avversari più attrezzati e volitivi.