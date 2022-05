Come eliminare le rughe dal viso in 4 step

Come eliminare le famigerate rughe dal viso? Questa è una domanda che presto o tardi tutte le donne (ma anche gli uomini) si pongono, perché contrastare i segni dell’età diventa una vera e propria priorità ad un certo punto della vita. Precisiamo sin da subito che non hanno ancora inventato una soluzione miracolosa che consente di far sparire da un giorno all’altro le rughe dal viso. Nonostante ciò, al giorno d’oggi bisogna ammettere che esistono prodotti in grado di fornire un grande aiuto e se abbinati ad altri accorgimenti permettono di raggiungere dei risultati decisamente soddisfacenti.

Vediamo dunque come eliminare le rughe in 4 step, per un viso più giovane, rimpolpato e disteso.

Utilizzare una buona crema anti-rughe

La beauty routine è naturalmente fondamentale per contrastare le rughe del viso ma anche per prevenire la comparsa di nuovi segni dell’età. È dunque importante, prima di tutto, scegliere una buona crema antirughe arricchita con collagene, retinolo e/o acido ialuronico. Questi sono infatti gli ingredienti chiave delle creme appositamente formulate per contrastare i segni del tempo e almeno uno di essi deve essere presente in un prodotto che si possa considerare realmente efficace. Attenzione però, perché le creme antirughe non sono tutte uguali ed è dunque importante sceglierne una che sia adatta alla propria tipologia di pelle.

Le fiale al collagene: incredibilmente efficaci

In abbinamento ad una buona crema antirughe, le fiale collagene viso di Elastissima sono un prodotto eccezionale, consigliatissimo a coloro che vogliono eliminare i segni dell’età non solo sul viso ma anche sul collo ed il decolletè. Contengono infatti collagene ed elastina in ottime concentrazioni e permettono dunque di rimpolpare la pelle per un effetto ringiovanente davvero ottimo. Si tratta di un prodotto professionale, che viene utilizzato generalmente nei centri estetici per trattamenti mirati. Lo si può tuttavia acquistare anche online: sul sito www.maxdimara.com sono disponibili infatti anche per i privati oltre che per i professionisti del settore.

L’utilità della ginnastica facciale

Per contrastare e prevenire la comparsa delle rughe, oltre ai prodotti cosmetici mirati, si dovrebbe anche praticare con una certa costanza la ginnastica facciale. Alcuni movimenti specifici infatti consentono di rinforzare i muscoli del viso e distendere nel contempo la pelle, aumentandone elasticità e tono. Online si trovano diversi esercizi da effettuare per prevenire la formazione delle rughe e vale proprio la pena adottare anche questa strategia, in quanto è ormai stato ampiamente dimostrato che si rivela efficace.

L’importanza dell’alimentazione per una pelle giovane

Per avere una pelle sana e mantenerla giovane il più a lungo possibile, anche l’alimentazione è importantissima. Quello che infatti mangiamo influisce sulla salute dell’epidermide ed assumere fonti di Omega 3 e di antiossidanti è sicuramente un’ottima strategia per prevenire la formazione delle rughe e contrastare quelle già esistenti. Tra i cibi da preferire in tal senso troviamo il pesce azzurro, il samone, la frutta secca ed il grano saraceno. Meglio evitare invece tutti quegli alimenti eccessivamente grassi, che non fanno male solamente alla pelle ma in generale a tutto l’organismo.