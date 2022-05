Uno straniero che vive a Sanremo è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Operativa matuziana, che già conoscevano l’uomo, nel corso di un mirato servizio antidroga.

Nel corso dei controlli lo straniero è stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 4.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, che verrà celebrato stamattina.