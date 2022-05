Vallecrosia: il Sindaco Armando Biasi incontra la classe 4a A della scuola primaria ‘Andrea Doria’

Gli Allievi e le Insegnanti della quarta A della Scuola Primaria “Andrea Doria” di Vallecrosia hanno avuto il piacere di ricevere in classe, nei giorni scorsi, il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giuseppe Ierace e la Collaboratrice dell’Assessore, Cinzia Benincasa.

Nell’ambito delle lezioni interdisciplinari di Educazione Civica e Scienze, relative ai temi dell’ecosostenibilità e della tutela del Pianeta, i Bambini della 4a A avevano espresso alle Maestre Fabiana Gino, Luana Torchia e Maria Cislaghi, la necessità di avere dei contenitori per le pile usate e per i farmaci anche nel Comune di Vallecrosia e così, quali cittadini che iniziano a essere attivi e responsabili, ne hanno fatto richiesta scritta al Sindaco Armando BIASI, il quale ha poi ha voluto incontrare i Bambini in quanto ha ricevuto una sentita e motivata lettera di richiesta da parte loro, corredata di disegni sul tema.

Il Sindaco ha ringraziato i bambini e le Insegnanti e ha loro illustrato il Progetto Ambientale del Comune di Vallecrosia già in atto, che prevede appunto l’implementazione delle isole ecologiche, e altri interessanti e utili progetti per la valorizzazione e la tutela del territorio.

“La lettera è stata come un raggio di sole per l’Amministrazione Comunale”, per citare le parole del Sindaco, che ha definito inoltre i bambini come loro “alleati” a favore dell’ambiente e li ha lodati e incoraggiati a continuare in questa direzione.

L’insegnante Luana Torchia afferma: “I bambini sono stati felici di essere stati presi in considerazione, si sono sentiti importanti e gratificati dal fatto che il Sindaco in persona abbia risposto alla loro lettera e lo abbia fatto anche con risposte concrete e tangibili, che vedranno realizzate proprio nella loro Scuola. Sono entusiasti e gioiosissimi di avere vissuto questa esperienza formativa che non è ancora giunta al termine, in quanto attendono prossimamente l’evento della posa del raccoglitore per le pile usate. Un ringraziamento va alle Famiglie che in primis promuovono e favoriscono nella vita di ogni giorno comportamenti responsabili per la tutela del pianeta, sostenendo la sensibilità dei bambini sull’argomento e poi a tutti gli Insegnanti della scuola Andrea Doria che, con il loro costante lavoro sui temi della sostenibilità ambientale, consentono alla nostra Scuola di essere in linea con gli obiettivi comunali e planetari. Un sentito grazie al Sindaco e all’Amminstrazione Comunale per la loro collaborazione attiva, alla Vice Preside e al Preside dell’ Istituto Comprensivo ‘Andrea Doria’ che accolgono sempre positivamente e favoriscono le iniziative formative come questa e altre, al fine di promuovere la crescita dei nostri Allievi, il contatto con la realtà fuori della scuola, la partecipazione alla vita sociale e cittadina, secondo l’idea che ognuno fa la sua parte e, insieme, miglioriamo l’ambiente e la società in cui viviamo, verso una tutela sempre più responsabile ed efficace del nostro Pianeta Terra”.

Il testo della lettera: “Egregio Signor Sindaco, siamo i Bambini della classe IV A della Scuola Elementare ‘Andrea Doria’ di Vallecrosia. Siamo molto sensibili alle problematiche ambientali e cerchiamo nella nostra vita di tutti i giorni di avere comportamenti ecosostenibili e responsabili, al fine di garantire un futuro migliore a noi e al nostro pianeta. Le scriviamo per chiederle di fare un favore a noi e alla Natura e per migliorare la nostra città. Noi Bambini della IV A abbiamo studiato, durante le lezioni di Educazione Civica e Scienze, l’ecologia, abbiamo capito l’importanza di non inquinare ed essendo molto green, vorremmo proporle alcune idee e richieste che saremmo molto grati se Lei accettasse. Vorremmo chiederle se fosse possibile aggiungere alle isole ecologiche i bidoni per raccogliere le pile usate, i medicinali scaduti e l’olio esausto, per limitare i danni che questi prodotti provocano se dispersi nell’ambiente. La ringraziamo molto per la sua attenzione e soprattutto le saremo grati se vorrà prendere in considerazione le nostre richieste. P.S.: Le mandiamo in regalo due dei nostri disegni dedicati al tema dell’ecosostenibilità. Nicolò, Martina ,Valentina, Rosj, Filippo C. Giulia, Noemi, Thomas, Dyara, Ilyas, Mia Filippo G., Asia, Ylenia, Giuliano, Luca, Greta, Ginevra”.