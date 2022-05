Nessun finanziamento a Ventimiglia: Scullino "Oggi ci speravamo, diamo fiducia a Toti e alla Regione" (Video)

Non sono mancate anche polemiche, in relazione al piano di finanziamenti da 15 milioni di euro che la Regione ha previsto per i danni relativi all’alluvione del 2019, per i Comuni della provincia di Imperia.

In particolare da Ventimiglia e dalla Val Roya, dove non è arrivato nemmeno un euro. Un po’ stizzito il Sindaco della città di confine, Gaetano Scullino, che pur fiducioso sui futuri finanziamenti regionali, si è dichiarato deluso per l’assenza totale di aiuti alla sua città e alla valle sovrastante.

“Si è parlato di fondi diversi – ha detto Scullino - da quelli relativi ai 45 milioni di danni che ci sono stati a Ventimiglia. Oggi speravamo nel finanziamento della viabilità minore, visto che noi al momento non riusciamo ad ottemperare. Senza dimenticare quello per la passerella ciclopedonale, per la quale serve un aiuto sostanziale. Riconosciamo il lavoro della Regione ma ci auguriamo che si guardi a Ventimiglia con attenzione, perché la tempesta ‘Alex’ ha creato un gravissimo danno alla città. Sono moderatamente ottimista e sono certo che si guarderà a Ventimiglia con l’occhio giusto per ripristinare nel più breve tempo possibile. Abbiamo un quartiere, quello della Marina di San Giuseppe, quasi isolata e serve un’attenzione maggiore anche per la Val Roya”.

Pronta la risposta dell’Assessore Giacomo Giampedrone, che ha spiegato come le richieste su questa tranche di finanziamenti, non siano arrivate da Ventimiglia: “La città di confine ha avuto una somma ingente per le somme urgenze in relazione all’alluvione 2020 mentre, per questo tipo di interventi non c’erano richieste. Arriveranno nuove risorse per altre priorità strutturali e, se saranno plausibili verranno attenzionati come tutte le altre”.