Imperia: la scuola dell'Infanzia di Via Vecchia Piemonte scopre l'arte antica della brillatura del riso

Giovedì scorso i piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia di Via Vecchia Piemonte hanno passato un pomeriggio differente nel loro giardino, alla scoperta della lavorazione del riso. La piccola lezione è stata tenuta all'interno del percorso conoscitivo dedicato ai semi, durante il quale i bambini hanno imparato, giocando, a riconoscerli e a manipolarli.

Con l'arrivo della bella stagione è stato quindi possibile organizzare un momento per scoprire come uno di questi semi, il chicco di riso, che spesso compare sulle nostre tavole, viene lavorato per renderlo bianco brillante. I piccoli alunni hanno potuto partire dal riso integrale, opaco e marroncino e hanno visto che è possibile, con l'utilizzo di alcune pietre piatte, scoprirne, come per magia, l'anima bianca. Questa operazione rudimentale è subito apparsa agli occhi attenti dei bimbi molto lunga e laboriosa e qualcuno di loro ha fatto notare che i chicchi di riso si frantumavano e non erano belli come quelli del risotto. E' stato poi mostrato loro un modellino della pila di riso, un macchinario azionato da un mulino ad acqua che pesta i chicchi con un sistema di pistoni e camme di legno (le pile). Il modello, azionato con le mani dei bambini, ha dimostrato di essere in grado di rimuovere la pula del riso senza distruggerne i chicchi. Questo breve viaggio nella lavorazione del riso è stato possibile grazie a una studentessa del Marconi di Imperia, Polimeno Marianna, al quarto anno del corso tecnico meccatronico. La ragazza ha spiegato, con la collaborazione di un docente, le parti della macchina e il suo funzionamento e ha risposto alle domande dei piccoli curiosi.

La breve lezione è stata gentilmente autorizzata dalla Dirigente Dott.ssa Maria Aicardi dell'Istituto Comprensivo Mario Novaro di Imperia e dal Dirigente Ing. Luca Ronco dell'Istituto Marconi di Imperia con l'obiettivo di avvicinare gli alunni al mondo delle macchine utilizzate per la lavorazione degli alimenti.

Un ringraziamento particolare va, infine, all'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici e alla Cumpagnia de l'Urivu di Imperia che hanno concesso l'utilizzo del modello della pila da riso pensato per avvicinare i bambini alle tecnologie che impiegano le forze della Natura per alleviare le fatiche dell'Uomo.