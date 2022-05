Un lettore segnala i disservizi alla stazione di Bordighera tra biglietteria chiusa e wc inutilizzabili

Il nostro lettore Andrea Guglielmi ci scrive per segnalare alcuni disservizi alla stazione ferroviaria di Bordighera.

“Ormai è cronica la chiusura della biglietteria senza alcun avviso per i viaggiatori creando disagio soprattutto ai più anziani - scrive Andrea - aggiungo la chiusura dei wc pubblici comunali da parecchi mesi facendo sì che alcune persone usino i giardini accanto per espletare le proprie necessità. Tutto ciò nell'indifferenza e con la stagione turistica alle porte. Un pessimo biglietto da visita”.