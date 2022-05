Volley: i risultati delle formazioni Mazzucchelli scese in campo nel weekend

Si avvicina la fine della stagione sportiva e mai come ora, ogni partita ha il suo peso ed importanza.

Sabato la giornata è iniziata con le partite di Under 13 Maschile 3 x 3 girone U, giocate al Palasport Besio di Albisola Superiore. I ragazzi della Mazzucard hanno dovuto affrontare diversi avversari; dapprima alle 15.30 si sono scontrati con la V.B.C. – Volley Club Savona Rossa ottenendo una sconfitta per 3 set a 0 (14/15, 8/15, 12/15), successivamente alle 16.30 hanno replicato il medesimo risultato contro l’ASD Toirano Volley Bianca (6/15, 12/15, 14/15) per poi concludere alle 17.30 con una vittoria per 3 set a 0 sui padroni di casa dell’Albisola Pallavolo (2/15, 11/15, 8/15).



“Traendo le somme è stato comunque un buon percorso di crescita per I ragazzi che dimostrando sempre più coesione e affiatamento l’un l’altro, hanno fatto capire di saperci fare e sicuramente, dalla prossima stagione sapranno mostrare di che pasta sono fatti realmente. Come coach siamo soddisfatti perché con questa squadra c’è un ampio margine di crescita e di miglioramento e siamo sicuri, che ciò avverrà in poco tempo” queste le parole dei due allenatori green a fine evento.

Nella medesima giornata ma alle 16 presso la palestra di Villa Citera a Sanremo, si è giocata la partita di 2ª divisione femminile girone C per la quale le ragazze dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli hanno ospitato Le Civette Celle. Nonostante la partita sia stata combattuta e con il punteggio molto tirato, purtroppo le ragazze matuziane hanno dovuto arrendersi alla formazione ospite che è riuscita ad imporsi con il punteggio di 3 set a 1. Di seguito i parziali: 21/25, 25/21, 19/25, 19/25.

La giornata successiva, invece, è iniziata con il triangolare di qualifica per le Final Four Regionali U14/F FIPAV in cui le partite sono state disputate alla palestra di Villa Citera a Sanremo e al quale hanno preso parte le formazioni Riviera Mazzucchelli, VBC Amis Chiavari e Cogovalle. Alle 14.30 le padrone di casa della Riviera Mazzucchelli hanno affrontato la formazione di Cogoleto (Cogovalle). Purtroppo la formazione green non è riuscita ad imporsi su quella ospite che ha vinto il match 3 set a 0 e che, successivamente, ha replicato lo stesso risultato contro il VBC Amis Chiavari, conquistando il pass per le Final Four Regionali. “Nonostante il non approdo alle Finali Regionali, nulla può cancellare la bellissima stagione delle ragazze green che hanno giocato tanto, hanno imparato a conoscersi, condiviso gioie e dolori, lottato insieme, sono cresciute e che soprattutto si sono divertite e sono pronte ad iniziare al meglio e al 200%, cariche come non mai, la prossima stagione” dichiarano dalla società.

Infine, per concludere il week-end matuziano a Celle Ligure presso il Palasport Natta si è disputata la tappa di Volley S3 al quale ha preso parte anche la formazione matuziana Mazzu Delfini. La squadra dei “piccoli” Mazzu è scesa in campo alle ore 16.30 e ha dovuto affrontare l’ASD Toirano Volley subendo però una sconfitta per 2/0 con i seguenti punteggi: 18/12, 18/9.