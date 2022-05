Pallapugno, San Leonardo (C2) fa suo il derby. In Serie C1, bene l' Imperiese e la Taggese

A Dolcedo, Federico Raviola deve arrendersi al campione d’Italia Vacchetto (3-9) nel big-match del sesto turno di Serie A. L’ Imperiese sarà già in campo domani sera, ospite del grande ex Parussa.

L'altra ‘partitissima’ ha visto scontrarsi Matteo Molli (Pieve di Tecco) e la Tealdo Scotta Alta Langa di Fabio Gatti, con quest’ultimo che ha avuto la meglio in trasferta per 3-9, mantenendo così la testa del campionato in Serie B.

Situazione più complicata per la Peq Agri Don Dagnino che invece occupa momentaneamente i bassifondi, insieme ad altre tre squadre, battuta 9-4 dalla Benese. Nonostante l’assenza di Novaro Mascarello per un problema alla spalla, la squadra andorese ha visto il debutto del battitore Daniele Grasso che ha mandato segnali incoraggianti per il futuro.

Vince ancora l’ Imperiese di Jacopo Guasco (9-1 su Canalese) in Serie C1 che, con tre vittorie, si attesta tra i primi rivali della capolista Bubbio. A pari punti con la Taggese che, a Dogliani, ha sconfitto 6-9 Bormidese. Primo punto stagionale per il Pieve di Teco di Sergio Seno che, in casa, vince 9-5 contro Castagnole e, nel prossimo turno, darà vita ad un derby del territorio contro gli Amici del Castello (battuti 9-7 ad Alba). L’appuntamento è per venerdì sera allo sferisterio ‘Quaglia’.

In Serie C2, si prende la scena la San Leonardo che nel derby contro Don Dagnino B ha vita facile per 9-2 (in foto). Partita sempre controllata da Carli e compagni che premono sull’acceleratore fin dai primi scambi e l’infortunio di Verda complica ulteriormente i piani della squadra ospite.

Nel ‘Monday Night’ di Chiusavecchia, la Prodeo cede al forte Piccardo, capitano del Ceva. A soli due giorni dal recupero contro SubalCuneo (k.o. per 9-3), il ritorno di Odetto ha incuriosito i presenti che hanno assistito ad una buona partenza dei padroni di casa; la maggiore freschezza dei piemontesi ha poi fatto la differenza chiudendo la contesa sul 4-9.

Nel girone B, convincente affermazione per 9-1 del Don Dagnino A sulla Bernazzese.