Pallamano: la San Camillo Riviera batte il Cannes e continua la rincorsa alla vetta in Prima Divisione

Non si ferma la corsa della San Camillo Riviera Pallamano Imperia alla testa della classifica, attualmente nelle mani dell'HandBall des Collines, perchè torna dalla trasferta di Cannes vittoriosa contro la locale formazione per 32/30.

Ora il divario con la capolista è solo di tre punti, con solo due giornate al termine del campionato, il team del capoluogo deve vincere sempre nella speranza di un passo falso della squadra del festival del cinema. "Abbiamo giocato discretamente bene in difesa - dice l'allenatore Franco Spinelli - in attacco abbiamo sbagliato troppe occasioni, nonostante questo siamo riusciti a portare a casa tre punti preziosi per continuare a sperare in un successo finale del torneo".

L'incontro nel complesso è stato molto equilibrato, primo tempo concluso sul 13/13, ne è la prova. Nella ripresa entrambi i contendenti non mollano ed alla fine sono gli imperiesi che spostano l'ago della bilancia in loro favore. Ora ancora un difficile impegno sabato prossimo a Villeneuve Loubet.

Formazione: Matteo Cerisara capitano, Alessandro Cucè reti 9, Gabriele Garelli 5, Andrea Lurgio 5, Raul Madara portiere, Elias Marras 2, Daniele Martino 3, Stefano Quaranta, Pietro Tambone 5, Francesco Zaccagnini 3. Allenatore Franco Spinelli. Dirigente Domenico Bonsignorio.