Pallamano: doppia vittoria della San Camillo Riviera e secondo posto nel campionato Under 17

Prosegue il momento positivo della giovane formazione Under 17 femminile della San Camillo Riviera Pallamano Imperia.

Dopo la vittoria in trasferta contro la capolista Cannes per 35-32, nell'impegno casalingo di domenica scorsa aggiunge ancora punti alla sua classifica sconfiggendo il Mouan-Sartoux per 35/25 in una partita condotta sempre in vantaggio dalle scatenate imperiesi, con le transalpine costrette ad inseguire invano un risultato positivo, ma ormai era troppo compromesso.

Ora il team del capoluogo a 24 punti e si gode un meritato secondo posto non potendo più raggiungere il Cannes primo a 34 e con solo due incontri al termine del campionato. "Abbiamo lavorato molto in questi ultimi mesi – dice il dirigente Miller Duò - anche in vista delle finali di categoria italiano a fine maggio. Questi risultati sono il risultato del lavoro fatto dalle ragazze e da tutti noi".

Prossimo impegno a Grasse contro l'Handball des Collines sabato prossimo. La formazione: Martina Duò reti 4, Beatrice Greco 2, Maritza Gomez, Paola Moscati 4, Sabrina Polimeno 4, Chiara Repetto 8, Matilde Siviglia 10, Giorgia Trucchi, Miriam Zatout portiere. Allenatore Luca Martini. Dirigente Miller Duò.