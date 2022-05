l'Atletica Sanremo unica Società a rappresentare il Ponente ligure ai Campionati di Società Assoluti a Genova

Dopo soli quattro anni di vita, l'Atletica Sanremo è riuscita a portare una squadra assoluta maschile ai Campionati Regionali di Società dell'ultimo weekend, un bel traguardo dato che sono più di dieci anni che una società di atletica imperiese non partecipava con una squadra.

Grazie al grande e paziente lavoro dei suoi tecnici e dirigenti si è presentata con una squadra in grado di coprire quasi tutte le discipline atletiche a partire dalle corse (velocità e mezzofondo), passando tra salti, lanci ed ostacoli e per finire in bellezza con le staffette 4x100 mt e 4x400 mt. Non sono mancati i risultati e molti atleti hanno migliorato il loro personale ed uno tra loro Villani Fabio ho ottenuto il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani juniores a Rieti sui 400 mt

con il tempo di 50"18.

Tutti i tecnici e dirigenti Sergio Cagnati, Mario Botto, Riccardo Guerrucci, Fabrizio e Maurizio Fiorini, ringraziano gli atleti perché con la loro partecipazione, il loro impegno e la fiducia che hanno dimostrato nei loro confronti, hanno permesso di raggiungere quest'importante risultato...da oggi l'atletica leggera di Sanremo e della provincia ha nell'Atletica Sanremo un nuovo riferimento. I risultati completi sono disponibili sul sito della Fidal.it.