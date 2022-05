Judo: atleti dell'OK Club Imperia protagonisti al 36° Trofeo Internazionale città di Novi

Trasferta piemontese per gli atleti dell'OK Club a Novi Ligure dove si è svolta la 36ª edizione del Trofeo Internazionale città di Novi. La squadra imperiese non poteva mancare a questo appuntamento che raccoglie numerosi atleti provenienti soprattutto da Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il primo a scendere su tatami è stato Marco Torresan nella categoria under 13 con un peso al limite dei 45 kg, all'esordio fra gli agonisti è un atleta forte e determinato che non si è lasciato intimidire dagli avversari e con una condotta di gara impeccabile ha vinto tutti gli incontri classificandosi al primo posto.

A seguire è stato il turno degli under 15 con Giulio Brezza nei 46 kg, Fabrizio Gilli nei 50 kg, Lorenzo Floris e Giacomo Petunia nei +66 kg, Paolo Scevola nei 50 kg, Francesca Sini nei 40 kg e Giorgia Torresan nei 52 kg.

Ottima la prestazione di Francesca Sini che non ha lasciato spazio alle avversarie conducendo una serie di incontri di altissimo livello che l'hanno portata al primo posto. Gara di buon livello anche per Giulio Brezza e Lorenzo Floris che si sono dovuti arrendere solo nelle finali guadagnando due importanti medaglie d’argento.

Medaglia di bronzo, ma comunque buona prestazione per Fabrizio Gilli, Giacomo Petunia e Giorgia Torresan, meno fortunato il pur forte atleta Paolo Scevola che non riesce a trovare la perfetta condizione per salire sul podio.