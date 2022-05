Calcio: giovedì e venerdì prossimi al campo del 'Morgana' la prima edizione del 'Memorial Barillà'

Si svolge giovedì e venerdì, con partite alle 20.15 e 21.15 al campo sportivo Morgana di corso Trento e Trieste a Sanremo, il 1° Memorial Carlo Barillà di calcio.

Il memorial, organizzato dalla Sanremo Calcio è un semplice modo per onorare una persona che ha dato tanto al calcio dilettantistico sanremese.

Le squadre che hanno aderito all' invito sono: il Taggia, il Real Santo Stefano, l'Argentina e il Sanremo 2000. Purtroppo, per problemi di calendario relativi ai Play-off e Play-out, non hanno permesso alle altre realtà cittadine di essere presenti come squadra ma saranno comunque presenti alla premiazione di venerdì sera. Il memorial sarà diviso in due serate.

Giovedì

Ore 20.15 Argentina Fc-Sanremo 2000

Ore 21.10 Taggia C5-Real Santo Stefano

Venerdì

Ore 20.15 Finale 3/4 Posto

Ore 21.10 Finale 1/2 Posto