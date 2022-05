Biliardo: il sanremese Enzo Olivo conquista in Austria il titolo di campione d'Europa a squadre

Il sanremese Enzo Olivo, Presidente regionale della F.I.Bi.S. Liguria e recentemente nominato commissario tecnico della nazionale italiana di biliardo sportivo, nell’ultimo weekend ha conquistato il titolo nel Campionato Europeo per Nazioni svolto ad Hall in Austria.

In finale è stata sconfitta la Germania al termine dell'ultimo incontro di staffetta vinto per 200-130 mentre, in semifinale l'Italia aveva battuto la Spagna dopo essersi piazzata prima nel girone eliminatorio con Danimarca, Belgio e Lussemburgo.

Nel team Italia gli iridati Michelangelo Aniello e Matteo Gualemi ed i professionisti Michele Gatta e Pierluigi Sagnella. Olivo, in epoca pre pandemica, aveva portato il circuito nazionale del biliardo nella città dei fiori con una prova del circuito tricolore che aveva registrato circa 900 iscritti oltre ad un ottimo riscontro in termini di presenze alberghiere.