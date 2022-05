Atletica: Europei Master 'No Stadia', titolo europeo a squadre per l’imperiese Giancarlo Giuliano

Dal 12 al 15 maggio Grosseto ha ospitato i Campionati Europei Master no stadia, massima manifestazione continentale over 35 del settore dell’anno. Gli atleti si sono cimentati nella marcia e nella corsa su strada, con massima distanza prevista la mezza maratona per la corsa e 30 chilometri per la marcia.

Titolo Europeo e medaglia conquistata dall’atleta ponentino Giancarlo Giuliano che, insieme ai compagni di squadra Fabio Aina (Amatori Masters Novara) e Renzo Mengoni (Gp Avis Castelraimondo) si è imposto nella classifica Team – M55, in una giornata segnata dal clima caldo e da una giuria tecnica esigente.

Da segnalare, nella stessa manifestazione, anche le ottime prestazioni del dianese Bruno Chieno, classificatosi decimo nella mezza maratona M65 con un ottimo crono di 1h33m00s, e del sanremese Ino Abbo, dodicesimo nella 10 km di marcia M70 in 1h10m28s .

Prossimo appuntamento per Giuliano, allenato dal tecnico FIDAL Prof. Marco Muratore, sarà il Campionato di Società “Interclub” che si disputerà domenica prossima ad Avignone (Francia).