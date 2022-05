CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 17 maggio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 16.30 - 19.10 – 21.30 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT – ore 16.15 - 19.00 - 21.20 - di John Madden - con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn - Drammatico - "Seconda Guerra Mondiale: gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa per combattere Hitler e l'armata tedesca, ma si trovano di fronte all'arduo compito di proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell'Intelligence americana, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley, escogitano una strategia, mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- SONIC 2 – IL FILM – ore 16.30 - di Jeff Fowler - con Ben Schwartz, James Marsden, Idris Elba, Jim Carrey, Tika Sumpter – Azione/Avventura/Commedia - "Sonic, dopo essersi stabilito a Green Hills, vuole dimostrare di avere tutto ciò che serve per essere un vero eroe e sapersela cavare da solo. Il banco di prova arriva con il ritorno di Dr. Robotnik, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo con la capacità di distruggere gli esseri umani. Insieme alla spalla Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo alla ricerca della pietra, prima che finisca in mani sbagliate…”

Voto della critica: **

- GENERAZIONE LOW COST – ore 19.15 - di Julie Lecoustre, Emmanuel Marre - con Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier (II), Mara Taquin, Jonathon Sawdon – Commedia - "Cassandra ha 26 anni ed è un'assistente di volo per una compagnia aerea low cost. Con sede a Lanzarote, è sempre disposta a fare ore extra e svolge i suoi compiti con efficienza robotica. Quando viene improvvisamente licenziata, è costretta a tornare a casa. Riuscirà a trovare la forza per affrontare ciò da cui stava scappando?…”

Voto della critica: ***

- ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – ore 21.20 - di David Yates - con Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol – Avventura - "Albus Silente è consapevole che il potente mago Gellert Grindelwald vuole prendere il controllo totale del mondo magico. Incapace di fermarlo da solo, Silente affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di streghe e maghi (e un coraggioso babbano) in una missione dove si scontreranno con il crescente numero di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IO E LULU’ – ore 16.45 - 19.30 – 21.30 - di Channing Tatum, Reid Carolin - con Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Q'Orianka Kilcher, Ethan Suplee - Commedia - "Briggs e una simpatica cagnolina di nome Lulù si imbarcano in un appassionante viaggio on the road per raggiungere il funerale del suo miglior amico. Briggs e Lulù, due caratteri difficili, durante il tragitto impareranno a conoscersi e instaureranno un forte legame come solo può esistere tra un cane e il suo migliore amico…”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- SECRET TEAM 355 – ore 16.20 - 18.45 - 21.00 - di Simon Kinberg - con Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Diane Kruger, Lupita Nyong'o – Azione/Thriller - "Un'arma segreta arriva nelle mani di mercenari spietati: la sicurezza del mondo inizia a vacillare. Mason Brown ‘Mace’ è una agente della CIA sotto copertura e le verrà assegnato l'incarico di trovare l'arma. Per riuscire a portare a termine la missione, dovrà creare un team eccezionale, chiamando a raccolta le migliori spie internazionali: Marie , agente tedesca; Khadijah, ex agente dell'MI6 ed esperta informatica, Graciela spia e psicologa colombiana e Lin Mi Sheng, dei servizi segreti cinesi, queste saranno le collaboratrici di Mason Brown "Mace". La missione porterà le protagoniste da Parigi al Marocco fino a Shanghai. Da questo gruppo di agenti dipenderà la salvezza della Terra…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SETTEMBRE – ore 16.30 - i Giulia Steigerwalt - con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan - Drammatico - "Al ritorno dalle vacanze estive Maria, quattordici anni, viene notata da Cristian, un ragazzo di cui è sempre stata innamorata. Attraverso un compagno di scuola, Sergio, Cristian le chiede di andare a letto con lui, una proposta davvero poco romantica, ma Maria accetta ugualemente pur di stare con lui. Una volta accettata l'offerta Maria va in panico e Sergio le sta vicino, trascorrendo con lei un intero pomeriggio. Intanto la madre di Sergio, Francesca, si rende conto che la sua amica Debora è forse qualcosa di più e tra di loro nasce un rapporto più autentico e maturo…”

Voto della critica: ***

- FIRESTARTER – ore 19.30 – 21.30 - di Keith Thomas - con Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Kurtwood Smith, John Beasley - Horror - "Una giovane ragazza con straordinari poteri pirocinetici (capacità paranormale di controllare il fuoco) combatte per proteggere la sua famiglia, e se stessa, da forze sinistre che cercano di catturarla e controllarla. Per più di dieci anni, i genitori Andy e Vicky sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie da un'oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti per trasformare il fuoco in un'arma di distruzione di massa. Andy ha insegnato a Charlie come disinnescare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare. Dopo che un incidente rivela la posizione della famiglia, un misterioso agente viene inviato per dare la caccia alla famiglia e catturare Charlie una volta per tutte…”

Voto della critica: **.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA - ore 20.45 - di Scott Derrickson, Sam Raimi - con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez - Azione - "Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- SECRET TEAM 355 – ore 21.00 - di Simon Kinberg - con Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan Bingbing, Diane Kruger, Lupita Nyong'o – Azione/Thriller - "Un'arma segreta arriva nelle mani di mercenari spietati: la sicurezza del mondo inizia a vacillare. Mason Brown ‘Mace’ è una agente della CIA sotto copertura e le verrà assegnato l'incarico di trovare l'arma. Per riuscire a portare a termine la missione, dovrà creare un team eccezionale, chiamando a raccolta le migliori spie internazionali: Marie , agente tedesca; Khadijah, ex agente dell'MI6 ed esperta informatica, Graciela spia e psicologa colombiana e Lin Mi Sheng, dei servizi segreti cinesi, queste saranno le collaboratrici di Mason Brown "Mace". La missione porterà le protagoniste da Parigi al Marocco fino a Shanghai. Da questo gruppo di agenti dipenderà la salvezza della Terra…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- IO E LULU’ – ore 20.45 - di Channing Tatum, Reid Carolin - con Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, Q'Orianka Kilcher, Ethan Suplee - Commedia - "Briggs e una simpatica cagnolina di nome Lulù si imbarcano in un appassionante viaggio on the road per raggiungere il funerale del suo miglior amico. Briggs e Lulù, due caratteri difficili, durante il tragitto impareranno a conoscersi e instaureranno un forte legame come solo può esistere tra un cane e il suo migliore amico…”

Voto della critica: **

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT – ore 20.45 - di John Madden - con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn - Drammatico - "Seconda Guerra Mondiale: gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa per combattere Hitler e l'armata tedesca, ma si trovano di fronte all'arduo compito di proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell'Intelligence americana, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley, escogitano una strategia, mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- L'ARMA DELL'INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT – ore 18.30 - 21.00 - di John Madden - con Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly MacDonald, Penelope Wilton, Johnny Flynn - Drammatico - "Seconda Guerra Mondiale: gli Alleati sono pronti a sbarcare in Europa per combattere Hitler e l'armata tedesca, ma si trovano di fronte all'arduo compito di proteggere le loro forze dal fuoco nazista ed evitare quello che sarebbe un massacro certo. Per scongiurare la disfatta, due ufficiali dell'Intelligence americana, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley, escogitano una strategia, mettendo in circolazione false informazioni sullo sbarco delle truppe…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it