Sanremo: degrado nei giardini pubblici, la denuncia di un lettore

Un lettore interviene per segnalare lo stato di degrado dei giardini di villa Ormond e e ville del Sole a Sanremo.



"Seguo la segnalazione della richiesta di un custode per il parco della Foce ma se vediamo lo stato di Villa Ormond (sotto) e di villa del Sole che è in balia di ragazzini che continuano a vandalizzare la fontana del delfino da poco rimessa in funzione e distruggere il verde del parco senza che i genitori intervengano; allora del verde del quale Sanremo giustamente si vanta ne resta davvero bel poco di fruibile. Perchè manca il servizio regolare di nettezza urbana? Perchè chi "cura" i giardini si limita tosare l'erba, dove c'è ma non sistema le piante? Perchè dove le pavimentazioni e gli irrigatori sono rotti non vengono aggiustati? Perchè soprattutto manca un servizio di controllo e guardianaggio? Insomma perchè viene lasciato tutto i balia di cittadini maleducati e non si fa nulla se non viene richiesto più e più volte? Che stufa che ne abbiamo di questo lassismo politico che pensa solo ai grandi eventi ma non cura il quotidiano!"