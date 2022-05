Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 17 a domenica 22 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 17 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, Luca Trapanese presenta il libro ‘Le nostre imperfezioni’ (Salani). Interviene il gruppo PENELOPE. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti liberi, necessaria mascherina FFp2

IMPERIA

20.30. Quinta serata del Corso di Primo Soccorso per aspiranti autisti soccorritori a cura della Croce d'Oro Imperia (incontri serali il 19 e 24 maggio). Museo dell'Olio Carli in via Garessio 11 (evento aperto a tutti, info e iscrizioni 0184 08926)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, fino al 22 maggio

TAGGIA ARMA



20.30. Lezione di Ballo Liscio, Latino e di Gruppo gratuita per tutto il mese di maggio a cura dell'ASD Love Dance aperta a tutti, donne, uomini, single o coppie di tutte le età. Palestra Pastonchi (ancora il 24 e 31 maggio), info 392 0500572

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES



19.00. Cerimonia di apertura del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



NICE



20.00. Pop Legends: concerto tributo ai tre più grandi gruppi della storia della musica pop, ovvero The Beatles, Elton John & Abba interpretati da: The Bestbeat, The Rocket Man & Abba Mania, le tre Tribute Band più riconosciute al mondo. Nice Acropolis, Esplanade Kennedy 1 (tutte le informazioni a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’18 MAGGIO



SANREMO



8.20. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione nell’anello di Loreto a Triora accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle 8.20 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



16.00. La teologa Adriana Valerio chiude l’anno accademico della Scuola teologica diocesana. Al centro del dibattito ‘Le donne nella Bibbia’. Partecipa il Vescovo Antonio Suetta. Modera la direttrice della scuola teologica, Anna Rosaria Gioeni. Salone Giovanni Paolo II della curia diocesana in via Pisacane

17.30-19.30. ‘Sport & benessere: armonia mentale, individuale e di team’: workshop curato dalla coach e senior trainer Raffaella Rognoni. Evento a cura della Federazione Nazionale di Coaching in collaborazione con Sanremo Rugby. Club House del campo di atletica e rugby a Pian di Poma

IMPERIA



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

18.00. Presentazione della ristampa anastatica ‘Le Alpi Liguri sotto il riguardo antropogeografico’ di Carmelo Lamboglia. Sala Convegni della Biblioteca Civica, ingresso libero nel rispetto delle normative anti Covid

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

17.00. ‘Nata per Te’: Luca Trapanese racconta della sua esperienza di genitore di una bimba Down con animazione e interventi musicali a cura del gruppo Penelope. Locali della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero

21.00. ‘Dante, Giotto e l’amore’: spettacolo di e con Vittorio Sgarbi con musiche di Valentina Corvina. Teatro Comunale, info e prenotazioni 0184 6183225/223 (più info)

BORDIGHERA



16.00. Per ‘Il Maggio dei Libri 2022’, presentazione del volume ‘L’erbario di Clarence Bicknell. Tra Riviera e Alpi Marittime’. Intervengono in presenza Daniela Gandolfi (responsabile IISL di Bordighera) e Giovanni Russo (bibliotecario IISL), in collegamento Daniele Arobba e Rosanna Caramiello (autori e curatori del volume). Museo Bicknell, via Romana 39, ingresso ad offerta libera sino ad esaurimento posti, info 0184 263601

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, fino al 22 maggio

TAGGIA ARMA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione nell’anello di Loreto a Triora accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle 8.20 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

9.00. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

18.00. ‘L’acclimatazione delle specie di piante esotiche, subtropicali e tropicali sulle Riviere Italo-Francesi e sul Lago Maggiore’: conferenza di Gianfranco Giustina, curatore Emerito dei Giardini Borromeo, Isola Madre e Isola Bella nel Lago Maggiore. Evento a cura dell’Ambasciata Italiana a Monaco e dell’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero. Auditorium dell’Agorà, Maison Diocésaine, rue Bellevue 18, consigliata mascherina





GIOVEDI’ 19 MAGGIO

SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

IMPERIA



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

20.30. Sesta serata del Corso di Primo Soccorso per aspiranti autisti soccorritori a cura della Croce d'Oro Imperia (ancora il 24 maggio). Museo dell'Olio Carli in via Garessio 11 (evento aperto a tutti, info e iscrizioni 0184 08926)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, fino al 22 maggio

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



15.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, ContemporaneaMente – Leggere per comprendere il passato’: Raffaella Ranise dialoga con Laura Amoretti e presenta ‘Gli Asburgo. Da Sissi a Zita' (Marsilio). Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA



CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.00. ‘La Promesse De L’Aube’ (‘La promessa dell'alba’): spettacolo teatrale di Romain Gary con Franck Desmedt. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Verso Dante’: spettacolo teatrale in italiano di e con Luigi Di Fiore per la regia di Tommaso Agnese. Théâtre Des Variétés (ingresso 20 euro, gratuito per i Soci Dante), info e prenotazioni +377 97 708947, mascherina obbligatoria



20.30. Concerto del cantante rock statunitense Iggy Pop. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)





VENERDI’ 20 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

13.20. Partenza della 13ª tappa del Giro d’Italia Sanremo-Cuneo da Piazzale Carlo Dapporto con percorso sulla ciclabile. Villaggio Rosa posizionato nella Zona dell’ex stazione ferroviaria (per leggere i dettagli cliccare questo link)



18.30-21.30. Per i ‘Venerdì live’, Juke box italiano con il duo formato dalla voce di Marcello

Pallanca con Gus Lantua (tastiera e flauto). Stra-ordinario, corso Garibaldi 191

20.30. Lezione di Ballo Liscio, Latino e di Gruppo gratuita per tutto il mese di maggio a cura dell'ASD Love Dance aperta a tutti, donne, uomini, single o coppie di tutte le età. Circolo La Villetta (ancora il 27 maggio), info 392 0500572

21.00. Festa per il ventennale di Sanremo News aperta a tutti con vignette e caricature in omaggio a tutti i partecipanti. BIG di piazza Bresca, ingresso gratuito

IMPERIA

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, fino al 22 maggio

DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



ENTROTERRA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.00. ‘La Promesse De L’Aube’ (‘La promessa dell'alba’): spettacolo teatrale di Romain Gary con Franck Desmedt. Théâtre des Muses (più info)

NICE

20.00. Macbeth: Opera in quattro atti. Libretto di Francesco Maria Piave da Shakespeare. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)

21.15. Serata Disco Anni ’80. Patinoire Jean Bouin, rue Jean Allègre 2



SABATO 21 MAGGIO



SANREMO

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

16.30. Conferenza della Biologa Marina e Console del Mare Sabina Airoldi sul mondo dei Cetacei del nostro Santuario dal titolo ‘Un patrimonio ambientale o un'opportunità di sviluppo ecosostenibile?’. Evento a cura del ‘Consolato del Mare di Sanremo’. Sede dello Yacht Club Sanremo, ingresso libero



17.00. Presentazione del libro ‘San Bernardo’ di René Guénon a cura di Sergio Catellino e Faris La Cola (testo originale francese e prefazione di Claudio Mutti). Piazzale antistante la libreria La Fenice libri antichi e moderni, Piazza Muccioli 5, partecipazione gratuita

17.30. Premiazione del contest ‘Sanremo Comics Festival’. Sala Biribissi del Casinò municipale (i dettagli a questo link)



21.00. ‘Mozart a Vienna e Haydn a Londra’: concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Osvaldo Ferreira con Elisso Bolkvadze (pianoforte). Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Inaugurazione mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

18.00. ‘Immunità: una sfida dal cancro a Covid-190: conferenza del prof. Alberto Mantovani, Medico, Professore emerito presso Humanitas University e Direttore scientifico dell’Irccs Istituto clinico Humanitas. Evento a cura del Rotary Club Imperia. Sala conferenze della Fratelli Carli, ingresso libero

22.00. Musica live della band Funky Monks composta da Marco Genovese alla voce, Daniele Arieta alla chitarra, Stefano Valentini al basso e Steve Foglia alla batteria. Bar 11, Piazza De Amicis 11

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

16.00. Per ‘La Stampa al Museo’, incontro con la Professoressa Adriana Albini. Moderano Miriana Rebaudo e Mara Cilli. Evento a cura dell’Associazione Pro Cultura di Ventimiglia. Sala ‘Emilio Salgari’ della Biblioteca Aprosiana, ingresso gratuito

BORDIGHERA



16.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra ‘1000 occhi su Bordighera - Motivi bordigotti… raggiungere la meta con uno scatto’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, via Regina Vittoria 4



17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8, fino al 22 maggio

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso R. Margherita

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

21.15. Corso di Astronomia Pratica: ‘Dal binocolo al telescopio. A seguire prova pratica. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. La Piccola, partecipazione libera previo prenotazione tramite messaggio whatsapp 348 5520554 (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.15. ‘Sinceramente Bugiardi’ di Alan Ayckbourn con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Consuelo Benedetti. Costumi e scenografia di Carlo Senesi. Regia e adattamento Dalila Cozzolino Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA



8.30-18.00. 1° raduno di auto/moto d'epoca (aperto a tutti i veicoli ante 1980) organizzato da Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori di Villanova d'Albenga. Presenta Gianni Rossi. Ritrovo Corso Roma e Via Colombo (più info)

10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



CERVO



17.00. A ‘Cervo in blu d’inchiostro’, incontro con il Vincitore del Premio Campiello Junior 2022 che dialoga con Loretta Marchi già Direttore deI Museo Civico, della Pinacoteca Rambaldi e della Biblioteca del Comune di Sanremo, e con Francesca Rotta Gentile, docente di lettere dell’Istituto Colombo di Sanremo. Interventi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio Musica di Cervo. Oratorio di Santa Caterina, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria online QUI

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-17.00. ‘Buongiorno Ceramica’: due giorni dedicati alla ceramica per celebrarla nelle diverse sfumature presso UpArte Badalucco Art Gallery, info 348 7478477 (più info)

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

BEAULIEU-SUR-MER

10.00-18.00. ‘Una giornata in giardino 2022’: evento dedicato alla natura in tutte le sue forme con stand, conferenze, laboratori, giochi per bambini, dimostrazioni. Jardin de l'Olivaie (il programma a questo link)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

20.00. ‘La Promesse De L’Aube’ (‘La promessa dell'alba’): spettacolo teatrale di Romain Gary con Franck Desmedt. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 22 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

IMPERIA

7.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Piaggia - Colletta della Salse - Piaggia accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info e prenotazioni 340/2440972 (più info)



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

VENTIMIGLIA



9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.15. ‘Passeggiate tra storia e natura’: escursione col treno delle meraviglie a Breil sur Roya: mini-circuito della Torre Cruella, full immersioni nella storia di Breil sur Roya e al ritorno visita all'Ecomusée du Haut-Pays. Partenza dalla stazione di Ventimiglia, info e prenotazioni 0184 351181 (locandina)

10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA



9.00-19.00. Fiera promozionale con la partecipazione di operatori commerciali ambulanti aderenti alla rete di impresa ‘Il Mercato della Riviera dei Fiori’. Lungomare Argentina

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ‘Emozioni in Bianco e Nero’ di Clara Vizzini. Sede dell’ANPI/ UCD in via Al Mercato 8



OSPEDALETTI

10.00. ‘Tutti in pista! Corri con me!’: corsa podistica disabili a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiareté’ in collaborazione con la Polisportiva Integrabili di Sanremo. Ritrovo nella Pista ciclopedonale presso La Piccola, info 335 9064657



TAGGIA ARMA



8.00-20.00. Festa in Viale (Made in Arma): Shopping di qualità + Prodotti del territorio + Intrattenimento pera grandi e piccini + simulazione di tiro a cura del T.S.N. di Diano Marina. Viale delle Palme ad Arma

SAN LORENZO AL MARE

21.15. ‘Sinceramente Bugiardi’ di Alan Ayckbourn con Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Consuelo Benedetti. Costumi e scenografia di Carlo Senesi. Regia e adattamento Dalila Cozzolino Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)

CERVO



9.00-19.00. Festival ‘NuovaMente – eco-sostenibilità e benessere psicofisico’: una giornata intera dedicata all’ambiente e al benessere con mercatino dei prodotti a km 0, artigianato, attività per bambini, giochi di legno laboratori e riciclo, l'arte dell'intreccio, benessere psicofisico, ricette erboristiche di autoproduzione camminata ecologica al parco del Ciapà (tutto il programma nel dettaglio a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO



9.00-18.00. ‘Buongiorno Ceramica’: due giorni dedicati alla ceramica per celebrarla nelle diverse sfumature presso UpArte Badalucco Art Gallery, info 348 7478477 (più info)

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



16.30. ‘La Promesse De L’Aube’ (‘La promessa dell'alba’): spettacolo teatrale di Romain Gary con Franck Desmedt. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da David Fray con Emmanuel Christien, pianoforte. In programma: Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



8.00. Semi-Marathon International de Nice (30ª edizione). Partenza dalla Promenade des Anglais, davanti all'hôtel Méridien (più info)

10.00-19.00. Festa di Maggio 2022 con molte iniziative in programma (anche il 15 e 22 maggio). Jardins des Arènes di Cimiez (il programma a questo link)



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



15.00. Macbeth: Opera in quattro atti. Libretto di Francesco Maria Piave da Shakespeare. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



