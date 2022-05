Pallavolo: anche l'Under1 5maschile dell'Imperia Volley alla finale regionale dopo il triangolare di ieri

Dopo l’under 16 femminile, anche l’under 15 maschile dell’Imperia Volley centra la finale regionale. Grande soddisfazione per i ragazzi di Gianluca D’Angelo e Cesare Scaramuzza che nella giornata di ieri nel triangolare al Palazzetto dello Sport di Imperia hanno sconfitto in sequenza il CUS Genova (2/1) e l’Admo Volley Lavagna (3/0).

Di seguito i nomi dei ragazzi scesi in campo: Pietro Carrera (cap.), Carlo Oberto, Giovanni Zunino, Lorenzo Barla, Matteo Brun, Leonardo Di Maio, Andrea Muscatiello, Luca Morgante, Simone Terracciano, Francesco Amoretti, Francesco Lombardini, Lorenzo Palumbo Varano e Matteo Verda.

Vincono anche la squadra impegnata in serie D (3-0) in casa della Serteco Genova nella gara valevole per determinare la classifica unica dei due gironi e l’Under 19 (3-0) tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di IM nel derby con le dianesi della M.R. Elettrica. Di seguito il riepilogo di tutti i risultati della settimana.

Serie D/F

Serteco Volley GE – Imperia Volley 0 – 3 (18/25-12/25-22/25)

Campionato U19/F/A

Imperia Volley – M.r. Elettrica Diano M. 3 – 0 (25/21-25/20-25/13)

Campionato U15/M

Imperia Volley – CUS Genova 2 – 1 (25/12-25/18-21/25)

Admo Volley Lavagna – Imperia Volley 0 – 3 (13/25-19/25-7/25)

Campionato U13/F

Imperia Volley – Gabbiano Andora 0 – 3 (13/25-13/25-15/25)

Campionato U14/F Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley A - Imperia Volley B 3 – 0