Pallanuoto, SerieA2 femminile. Rapallo banchetta alla 'Cascione' 3-13 contro una brutta Rari Nantes Imperia

R.N.IMPERIA - RAPALLO PALLANUOTO 3-13

(0-4, 2-2, 0-4, 1-3)

IMPERIA - Sowe cap., A.Amoretti, Martini, S.Amoretti, Mirabella, Iazzetta, Comba, Ferraris, Accordino 2, Sattin 1, Cappello. All. Gerbó

RAPALLO - Caso, Giavina, Gitto 4, Costigliolo, Vanelo 1, Fiore cap., Pisacane 1, Cabona 3, Ioime, Cerliani, Gnetti, Coata 3, Grasso 1. All. Antonucci

Sup. Num. Imperia 1/12 + un rigore trasformato, Rapallo 2/6 + un rigore trasformato