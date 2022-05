Judo: Ok Club Imperia protagonista ai Campionati Italiani Under 21 di Ostia

Fine settimana in trasferta per i judoka della categoria juniores che hanno partecipato presso il centro olimpico FIJLKAM di Lido di Ostia ai Campionati Italiani Under 21.

I qualificati alle finali nazionali per l'Ok Club di Imperia sono, Tiziano Boggione nella categoria al limite dei 90 chilogrammi, Filippo Giromini negli 81 chilogrammi e Nicola Saglietto che gareggia nei 55 chilogrammi.

I tre atleti imperiesi che hanno dominato le fasi di qualificazione regionale sono preparati e determinati ed affrontano la difficile gara con grinta e concentrazione.

Il primo a scendere in campo è Tiziano in una categoria dove gesto tecnico e potenza fisica raggiungono livelli veramente alti, Tiziano prende subito le misure sull’avversario e gestisce l’incontro fino a metà quando una distrazione lo penalizza compromettendo l’incontro, purtroppo non viene ripescato e termina così la gara con la consapevolezza che poteva fare molto di più.

A seguire nella categoria fino a 55 kg Nicola Saglietto parte alla grande con un forte atleta bergamasco che si classificherà al terzo posto, Nicola si deve arrendere solo al golden score dopo un incontro combattutissimo.

Chiamato ai recuperi ha la meglio sul secondo avversario e si presenta determinato al terzo incontro con un forte atleta torinese, il confronto è molto acceso fin dalle prime fasi, Nicola subisce un punto ma subito dopo reagisce immobilizzando a terra l’avversario fino a costringerlo alla resa. Una discutibile decisione arbitrale annulla la vittoria per Nicola sancita dall’arbitro centrale ribaltando il verdetto finale. Molto amaro in bocca per l’atleta imperiese ma comunque un nono posto onorevole in una competizione di così alto livello.

In serata inizia la categoria al limite degli 81 kg con Filippo Giromini che, alla prima esperienza in questa categoria, combatte con grinta e determinazione ma non riesce ancora a trovare la giusta misura. Filippo è un atleta giovane e crescerà sicuramente trovandosi più a suo agio in questo peso.

La stagione sportiva sta avvicinandosi alla pausa estiva, restano ancora da disputare i Campionati Italiani Universitari il prossimo fine settimana ai quali l’Ok Club parteciperà con il forte Marco Viani.