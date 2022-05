Calcio: sport e divertimento all'evento della Polisportiva Vallecrosia Academy in memoria di Mircko Salvaterra

Sport e divertimento al centro dell’evento, organizzato nel fine settimana dalla Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy, dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020, rivolto agli Allievi 2006/7, ai Primi Calci 2013 e ai Primi Calci 2014 di tutte le Academy Torino Fc.

Due giorni di partite al centro sportivo Raul Zaccari di Camporosso per i giovani calciatori della Polisportiva Vallecrosia Academy, della Cumiana, della Santo Stefanese, di Quartieri Riuniti Porto Torres, del River Plaine, dell’Olimpia Solero Quattordio, del Parabiago, del River Plaine, della Luigi Academy Visconti e della Psv Don Bosco Calcio. L'evento tecnico formativo Torino Academy “Mircko Salvaterra“ si è concluso domenica pomeriggio con la premiazione delle squadre, provenienti da tutta Italia, alla presenza delle istituzioni regionali e locali e della famiglia di Mircko Salvaterra. Per l’occasione vi erano infatti l’assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri, il presidente del Consiglio comunale di Vallecrosia Sandrino Anastasio e il consigliere regionale Veronica Russo che hanno anche premiato i ragazzi.

“Abbiamo voluto dedicare l'evento al nostro caro amico Mircko che è scomparso prematuramente due anni fa. E' sempre tra di noi, non ci lascerà mai. In maniera fattiva continueremo a percorrere quello che era uno dei suoi desideri: valorizzare i nostri giovani - dichiara Francesco Lapa, direttore tecnico della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy, che lancia un appello alle istituzioni presenti - dateci assistenza sulle strutture, abbiamo una potenzialità dimostrata in varie forme ma non siamo in grado di proseguire se le istituzioni non ci danno una mano per realizzare un impianto degno per i giovani”.

“Siamo contenti di essere qua per poter premiare tutti questi ragazzi. Io ho vissuto questa situazione per tanti anni e sono contento di vedere che continua” dice il presidente del Consiglio comunale di Vallecrosia Sandrino Anastasio.

“Spero che vi siate divertiti e abbiate vissuto due giorni di gioco e divertimento ma anche di amore durante il gioco del calcio” afferma il consigliere regionale Veronica Russo rivolgendosi ai ragazzi presenti.

“E' stato un piacere e una bellezza vedere tutti questi ragazzi divertirsi per due giorni. Il miglioramento è la chiave della crescita. In questi eventi l'importante è fare amicizia oltre regione e imparare a stare di nuovo insieme dopo due anni di pandemia. Penso che lo scopo del progetto sia stato raggiunto. Spero, il prima possibile, di tornare a Vallecrosia con alcune iniziative del genere” aggiunge Saverio Rufrano, dirigente del Torino Fc Academy.

La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy ha anche assegnato un riconoscimento all'Amministrazione comunale di Vallecrosia, all'Amministrazione comunale di Camporosso e al consigliere regionale Veronica Russo per essere sempre molto vicini alla società biancorossa e ha consegnato una targa ricordo della manifestazione al Torino Fc Academy, che ha permesso alla società di entrare a far parte della famiglia granata, e alla famiglia di Mircko Salvaterra. Lo staff della Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy ha inoltre ricevuto un premio dal Torino per l'ottima organizzazione. Moderatore della cerimonia è stato il giornalista Renzo Balbo. L'evento si è concluso con l'estrazione della lotteria organizzata dalla società biancorossa.