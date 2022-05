Alice Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare) medaglia di bronzo al II° Meeting Nazionale di Canottaggio

Si è svolto la scorsa settimana a Piediluco in Umbria il II° Meeting Nazionale di Canottaggio, in cui si sono confrontati dopo le selezioni avvenute nelle diverse gare regionali i migliori vogatori di ogni regione d’Italia.

Tra questi si sono distinti anche i portacolori della Canottieri Santo Stefano al Mare, che guidati dai tecnici Andrea Ramella e Giovanni Buquicchio hanno tenuto alto l’onore del sodalizio santevese.

Nella giornata di sabato, ottima prestazione per Alice Ramella, che nel singolo Under 23 pesi leggeri femminile ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo. Questo risultato la pone tra le migliori vogatrici in Italia della specialità, che ricordiamolo, ha visto il doppio italiano della nazionale conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Alice in questa stagione sta confermando quanto fatto vedere gli scorsi anni ed in questo primo scorcio di stagione, quando ha già indossato il body azzurro nel Trofeo D’Aloja, regata internazionale svoltasi sempre a Piediluco circa un mese fa, ove era salita sul podio con un terzo posto nel doppio pesi leggeri.

Nell’ambito dello stesso Meeting, ottimi risultati anche per Arianna Ramella, sorella minore di Alice, che partecipava alle regate nella categoria ragazze, Under 17. Nelle gare del sabato, Arianna ha conquistato il podio, ottenendo un terzo posto, nel quattro di coppia in equipaggio con altre atlete delle società liguri dello Speranza Prà e del Murcarolo di Genova, mentre nel singolo, dopo avere mancato per pochissimo la finale A, ha dominato dall’inizio alla fine la finale B.

Le soddisfazioni per il sodalizio sanstevese però non sono finite, grazie anche alle belle prove di Roberto Gotz, che, capovoga nella specialità del quattro di coppia Under 17, in equipaggio con due atleti della Canottieri Sanremo e del Murcarolo Genova, dopo aver vinto la semifinale del sabato, ha portato l’equipaggio al quinto posto assoluto nella finale della domenica.