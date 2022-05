Imperia: via libera della giunta al Piano del Litorale, Fossati “Si apre una nuova fase per la valorizzazione turistica della città”

Via libera da parte della Giunta Municipale di Imperia al Piano del Litorale. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola ha infatti approvato in via definitiva, dopo l’espletamento dell’iter di legge, lo strumento urbanistico di iniziativa pubblica, per il quale ora si attende soltanto la verifica formale di compatibilità con il Ptcp da parte della Regione per diventare operativo.

Il Piano, previsto dal PRG sin dal 1999 senza aver mai trovato attuazione, andrà a disciplinare gli interventi edilizi sul litorale imperiese e, in particolare, disciplinerà la tipologia e le caratteristiche delle nuove volumetrie previste, nonché la riorganizzazione e riqualificazione di quelle esistenti. In alcuni siti individuati in modo puntale, sarà ora possibile realizzare strutture di pregio, idonee a dare risposta alle esigenze di fruibilità turistica del litorale (bar, chioschi, ecc…). Lo strumento presenta inoltre una particolare attenzione a che le volumetrie oggi già presenti siano ricollocate in modo da non ostacolare i coni visivi verso il mare.