Sanremo Comics Festival: venerdì caricature per tutti in piazza Bresca e sabato premiazioni al Casinò

Il 20 e 21 maggio sono due giorni dedicati al Sanremo Comics Festival, il concorso promosso dal nostro quotidiano per il Festival di Sanremo giunto alla 3a edizione. Sono confermate le presenze dei vincitori (tra cui il giovanissimo Enrico Paradisi per la sezione Studenti) e dei giurati per la due giorni di eventi che segnano le premiazioni della kermesse, in concomitanza con il ventennale di SanremoNews.



La sera del 20 maggio in piazza Bresca al B.I.G. dopo le 21 Gianni Audisio, Filippo Frago (primo e secondo posto al contest), Giorgio Serra "Matitaccia" e Tiziano Riverso ( giurati) incontreranno il pubblico per regalare vignette e caricature a chi le richiede. La partecipazione è libera e gratuite sono le vignette e caricature.

Il miglior modo di iniziare i festeggiamenti è proprio quello di condividerlo con la gente. Il giorno dopo, sabato 21 maggio alle 17 nella sala Biribissi del Casinò di Sanremo si svolgeranno le premiazioni del Sanremo Comics Festival con i vincitori, i giurati (Matitaccia, Riverso ed altri, con alcuni in collegamento virtuale) l'editore di Morenews Enrico Anghilante, il giornalista Claudio Porchia ed il graphic designer Diego Lupano. La premiazione è a ingresso libero ed è occasione per il pubblico di incontrare gli autori. La partecipazione è libera.

Conoscere gli autori delle vignette dal vivo è sempre entusiasmante soprattutto per i più giovani.