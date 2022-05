Musica: a un anno dall’esordio Ethan ritorna con il nuovo singolo “Ho deciso che” (L’intervista)

A poco meno di un anno dal suo esordio con “Quello che tu”, Luca Diurno, in arte Ethan, torna con il suo nuovo singolo “Ho deciso che”. Il cantautore classe ’99, originario di Riva Ligure, si ripresenta con un brano caratterizzato da marcate sfumature autobiografiche per regalare un importante pezzo di sé all’ascoltatore.

Il testo nasce in un momento non semplice per Luca, pronto ad accettare di non piacere a tutti tra chi lo ha messo all’angolo e chi, invece, ha tentato di affondare i suoi sogni. “Ho deciso che” è un fiume in piena, una presa di coscienza, una autoanalisi. Il titolo riassume totalmente il percorso di importanti decisioni intrapreso da Luca, alla ricerca della vera natura di sé, libero da pregiudizi, da costrizioni e con la voglia di esprimersi in tutta la sua semplicità.

Nel videoclip, curato da Valentina Gualtieri, una escalation dei personaggi, l’esagerazione iniziale, quasi caricaturale, la confusione per poi arrivare proprio al ‘compromesso’ raccontato dall'artista, il raggiungimento dell’equilibrio.

L'intervista