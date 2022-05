Regione Liguria. Frontalieri, incontro della consulta regionale per i lavoratori

Riunione questo pomeriggio in Regione della Consulta regionale dei frontalieri, alla presenza dell’assessore ai Rapporti con i frontalieri, per fare il punto sui temi principali all’ordine del giorno.

A cominciare dal telelavoro, strumento fondamentale anche legato all’emergenza sanitaria vissuta e dal riconoscimento da parte del governo, del bonus fiscale, molto atteso da tutte le realtà lavorative del frontalierato.



Tra gli argomenti affrontati anche quello della formazione professionale e della conoscenza della lingua francese, strumenti che, proprio attraverso la Consulta regionale, dovranno essere strutturati in particolare sul territorio dell’estremo ponente, consentendo così a molti giovani di poter accedere al mercato del lavoro monegasco e francese.



“La Consulta – ha sottolineato l’assessore regionale ai rapporti con i frontalieri - che abbiamo costruito vuole essere un riferimento importante per le tante famiglie di lavoratori frontalieri. La nostra è una sfida difficile anche per i tempi che stiamo vivendo, ma con la sinergia e lo spirito di collaborazione di tutte le realtà coinvolte sono certo che si potranno raggiungere risultati soddisfacenti nell’interesse dei tanti lavoratori”.