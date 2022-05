Imperia: si capotta con l'auto, sfonda un guard-rail e fugge via, l'incidente stanotte in via Ponte Vecchio

Si capotta con l’auto, distrugge un guard-rail e fugge via. E’ accaduto stamattina verso le 5 in via Ponte Vecchio a Imperia.

Il conducente di un’auto ne ha perso il controllo e, dopo essere finito contro il guard-rail, si è ritrovato ‘sottosopra’. Le sue condizioni sarebbero buone, visto che è scappato via lasciando il mezzo sul posto.

E’ intervenuta la Polizia e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto e sistemato il guard-rail. Ora gli agenti risaliranno al proprietario del mezzo.