Gli 'Sportelli della Gentilezza' della Croce Rossa hanno bisogno di generi di prima necessità

I due ‘Sportelli della Gentilezza’ della Croce Rossa di Taggia e Sanremo lanciano un appello urgentissimo, visto che non hanno più generi alimentari di prima necessità (a esclusione della pasta), da distribuire alle centinaia di persone in difficoltà che mensilmente vengono aiutati con i pacchi alimentari.

Mancano: legumi e tonno in scatola, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, olio, dadi, riso, fette biscottate, marmellata, caffè e merendine per bambini. Non servono alimenti per la prima infanzia ma l’emergenza sociale purtroppo prosegue inesorabilmente e c’è bisogno dell’aiuto di tutti.

A Sanremo, questa settimana, lo sportello è aperto fino a giovedì prossimo, dalle 10 alle 13; a Taggia, su appuntamento nel pomeriggio dopo le 16.