Bomba nel torrente Argentina... il giorno dopo: un lavoro per Giorro e Capitan Taggia (Video)

Ora che la bomba nel torrente Argentina è diventata un ricordo del territorio, vi proponiamo una chiave ‘diversa’ di lettura. E se… l’ordigno che ha tenuto in scacco la provincia di Imperia fosse stato sconfitto dall’unione di tre supereroi per il bene di Taggia e Riva Ligure?

Il fumettista di Riva Ligure Giorgio Giannone ci ha messo lo zampino, con tanta immaginazione e verve ironica per raccontare in maniera ironica e scanzonata questo ‘bomba day’. Chi poteva sconfiggere ‘Mr Bomb’ se non Giorro e Capitan Taggia? Eppure nemmeno i due supereroi locali sono riusciti nell’impresa c’è voluto anche l’aiuto di qualcun altro. buona visione.