Kickboxing: il Team Moschitta di Camporosso vince in Romania la ‘Cezar Champions Legue’

Si è svolta ieri, 14 Maggio 2022, a Baia Mare in Romania la ‘Cezar Woman's Champions Legue’. Unico Team straniero presente la A.S.D. Team Moschitta rappresentato nelle categorie dei 65 kg e 62 kg dalle atlete Alice Moro e Maylah Ceraolo, rispettivamente di 20 e 17 anni.

“Alla loro prima esperienza nella qualifica PRO e SEMI PRO – spiegano dalla società sportiva camporossina -, le due atlete non patiscono l'emozione della lontananza da casa, e del pubblico e compagni di squadra che di solito le seguono e supportano. Sulla distanza delle 3 riprese da 2 minuti Maylah Ceraolo convince subito la giuria battendo la beniamina di casa Cosma Floriana, mentre a Alice Moro serve una ulteriore ripresa decisiva per convincere i giudici contro Decsey Werner Lisa (più alta e pesante).

Grandi emozioni anche per il loro Maestro e accompagnatore in questa avventura il Maestro 5°Dan di Kickboxing (nonché Tecnico 1°livello FPI) Antonio Moschitta da più di 30 anni nel settore delle arti marziali e sport da combattimento, che dopo numerose partecipazioni con i propri ragazzi su tutto il territorio italiano (Pescara Roma, Genova, Milano, Torino, etc..), comincia l'avventura estera con il passo giusto.

Il Team Moschitta ringrazia lo Staff che ha accompagnato coach e ragazze in questa esperienza, superando numerosi imprevisti ma con la soddisfazione di vivere queste grandi emozioni dal vivo Pizzi Monia, D'urto Cristian, Haineala Angelica, Favia Jessica (che da casa ha diretto il reparto fotografia/social). Ringraziamo anche gli Sponsor che hanno collaborato alla realizzazione del sogno Sogio Société de construction, Studio 3MC, Idraulica Pappalo Francesco e Parrucchiera Cetty”.