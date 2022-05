Italia sul tetto del mondo nella petanque a Copenaghen. La nazionale Italiana è stata condotta dal coach ventimigliese Riccardo Capaccioni

Il cielo è azzurro su Copenaghen, in Danimarca dal 13 al 15 maggio si sono disputati i campionati del mondo di petanque: 5 i titoli in palio, individuale femminile e maschile, coppie femminile e maschile, coppie miste. La nazionale Italiana, condotta dal Coach Ventimigliese Capaccioni Riccardo, era composta dal Rizzi Diego, Cocciolo Alessio, Romeo Vanessa del GSP Ventimiglia e Petulicchio Valentina del ABG di Genova.

“Nell'anno in cui si registra – si spiega nel comunicato - una vera e propria disfatta dei tradizionali dominatori di questo sport ovvero i nostri cugini Francesi, a farla da padroni sono gli azzurri e la Spagna. Poca fortuna per il doppio misto (Cocciolo-Petulicchio) che deve arrendersi alla Spagna nei quarti di finale, come Romeo che si ferma agli ottavi nella prova individuale femminile. Ma il bello deve ancora arrivare...

Nel campionato del mondo a coppie femminile Petulicchio e Romeo alzano bandiera bianca solo nelle semifinali conquistando un bronzo che vale quanto un oro nella categoria femminile e confermando ancora una volta gli ottimi margini di miglioramento del movimento petanque in Italia.

Nel campionato del mondo individuale maschile Rizzi Diego conquista un argento perdendo in finale contro il blasonato spagnolo, ma appare evidente che un briciolo di fortuna in più avrebbe trasformato l'argento in oro.

Ma il capolavoro vero arriva da Rizzi e Cocciolo nel mondiale a coppie maschile laureandosi campioni del mondo a coppie, letteralmente ‘asfaltando" i poveri Svizzeri per 13-1 in finale con tanto di carreaux con l'ultima boccia per Cocciolo”.

La storia racconta che la Società GSP Ventimiglia rappresenta ben tre quarti della spedizione azzurra in Danimarca e di questo il più entusiasta è il Presidente del sodalizio Ventimigliese Fabrizio Gullace: "È stata un'impresa senza precedenti per le bocce italiane, e tutto questo lo si è ottenuto con ben 3 giocatori su quattro provenienti dal GSP Ventimiglia, dobbiamo ringraziare i nostri atleti, i nostri tecnici, i nostri sponsor che ci permettono di fare attività ad alto livello, adesso attendiamo i campioni per festeggiarli!!".