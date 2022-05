Esami di passaggio per il Karate Arma Taggia: Nicolò Maritano è la nuova cintura nera

Sabato 14 maggio, per il Karate Arma Taggia, si sono tenuti due momenti importanti e davvero molto significativi.

"Nel corso della mattinata - spiegavano dalla società sportiva -, presso il proprio Dojo (luogo dove si pratica l'arte marziale) a Taggia, si sono svolti gli esami di conferma e di passaggio delle cinture colorate: genitori e famiglie hanno assistito a dimostrazioni fatte di impegno, di entusiasmo, di voglia di mettersi in gioco e di dare il massimo.

I 'piccoli guerrieri' del Karate Arma Taggia si sono guadagnati: cinque cinture blu, due cinture verdi, una cintura arancione, nove cinture gialle e dieci cinture confermate, il tutto in un clima gioioso e familiare, in cui si è potuto condividere un momento speciale con tutti gli appassionati di questa disciplina e non solo.

Nello stesso pomeriggio, al palazzetto dello sport di Diano Marina, si sono tenuti davanti ad una commissione esterna (presieduta dai Maestri V. Sabia, D. Giusta, A. Forni, P. Belotti e I. Ricchebuono), gli esami di cintura nera, dove il Karate Arma Taggia ha presentato il suo atleta Maritano Nicolò.

Nicolò ha studiato e si è allenato per 16 anni prima di arrivare a questo emozionante momento, in cui in poco tempo è riuscito a dimostrare le proprie capacità, il suo atteggiamento da karateka e la propria dedizione a quest'arte marziale, conquistando la Cintura Nera 1° Dan.

I Maestri Valentina Sabia e Gabriele Veneziano, nonché Luca Galleano e Elisa Anfossi (in qualità di Presidente e Vicepresidente dell'ASD) sono davvero orgogliosi di poter ospitare nel proprio Dojo degli atleti così determinati, appassionati e volenterosi; con i loro più sinceri complimenti, augurano ai propri ragazzi il meglio, ringraziando come sempre le famiglie degli atleti per tutto l’affetto sempre dimostrato".