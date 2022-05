Calcio: l'Imperia in trasferta vince sul Saluzzo 0 a 2. La cronaca

Le formazioni

Saluzzo: De Marino, Bedino, Pittavino (66' Ientile), Kieling, Costa, Andretta, Crudo, Mazzafera, Kone (83' Savio), Gaboardi, Clerici (66' Greco). A disposizione: Virano, Carli, Greco, Ientile, Savio, Durando. Allenatore: Briano.

Imperia: Caruso (88' Vaccarezza), Fazio (74 Losasso), Carletti, Mara, Castaldo, Colantonio (25' Coppola), Deiana, Giglio, Montanari, Rosati (65' Lupoli), Cassata (65' Minasso). A disposizione: Vaccarezza, Fatnassi, Pillon, Minasso, Canovi, Coppola, Lupoli. Allenatore: Bencardino.

Arbitro: Fabio Franzò

Assistenti: Diego Spatrisano e Giuseppe Cucinotta

Il tabellino

SALUZZO 0 - IMPERIA 2

Ammoniti: 39' Mazzafera (S), 49' Fazio

Marcatori: 42' Coppola, 62' Coppola

Primo tempo

1' Partiti

5' Lancio di Fazio per Rosati che si gira e calcia, facile in presa il portiere di casa

12' Corner di Giglio, Rosati di testa va vicino al gol del vantaggio Imperia

14' Rosati pesca benissimo Cassata che si libera alla grande, ma calcia debole e centrale

21' Slalom di Deiana che non calcia, ma la mette. Il pallone arriva sul secondo a Giglio che la stoppa e calcia, ma la difesa di casa devia

25' Fuori Colantonio per infortunio, dentro Coppola

34' Castaldo! Ancora un'occasione per l'Imperia. Punizione dal lato corto dell'area di Coppola, sul secondo palo arriva il difensore che di testa manda fuori da ottima posizione

39' Ammonito Mazzafera, primo giallo della gara

42' Imperia in vantaggio, Coppola da calcio di punizione porta avanti i neroazzurri. 0 a 1

45' Un minuto di recupero

Secondo tempo

1' Via alla ripresa

4' Giallo a Fazio

9' Palo di Cassata! Il 9 riceve palla, si accentra e calcia bene. Palla piena sul montante

12' Traversa di Deiana! Pasticcio di De Marino che su un cross lascia il pallone nel cuore dell'area, il 7 imperiese arriva a botta sicura e calcia sul legno lungo

17' Il raddoppio dell'Imperia. Rosati dentro per Coppola che punisce De Marino e sigla la doppietta personale. 0 a 2

20' Dentro Minasso e Lupoli per Cassata e Rosati

21' Ientile per Pittavino e Clerici per Greco nel Saluzzo

23' Lupoli subito vicino al tris, De Marino respinge

24' Greco! Caruso respinge in parata

29' Losasso per Fazio

31' Gaboardi! Servito bene dentro l'area fa un tocco di troppo, Caruso riesce a parare

33' Lupoli! Gran tiro dal limite, De Marino alza in angolo

36' Ancora Lupoli! Solo davanti al portiere calcia alto

38' Kone lascia il campo a Savio

43' Vaccarezza prende il posto di Caruso

45' Tre minuti di recupero

48' Finisce così 0 a 2 con doppietta di Coppola