Bowling: Reviglio miete un altro tricolore. A Diano la Acierno davanti a tutti

Un nuovo, ennesimo, titolo italiano per Marco Reviglio, il campionissimo dianese di bowling, che nel dicembre 2018 ha conquistato una storica medaglia d’oro nel Mondiale a squadre disputato a Hong Kong. E che non smette di stupire, pur avendo ridotto al minimo allenamenti e presenze agonistiche. Alcuni giorni fa, a San Lazzaro di Savena (Bo), Reviglio ha vinto il Tricolore di tris, con la maglia del Cobra Milano, insieme a Delcarmine, Parapini e Davolio. Giova ricordare che solo poche settimane (il 13 marzo a Wittelshein, in Francia) fa il mancino di San Bartolomeo al mare ha realizzato il suo 17° “300 punti” (la partita perfetta: 12 strike) ufficiale della carriera.

Intanto, sulle piste del Bowling di Diano, l’altra sera si è conclusa la AromatiCup, gara amatoriale su due serate (andata in scena nel periodo di svolgimento della kermesse di Diano Marina dedicata alle erbe aromatiche), cui hanno preso parte una ventina di giocatori in arrivo da tutto il ponente. Una donna davanti a tutti, e non è la prima volta. Ad aggiudicarsi la competizione (che prevedeva il computo delle migliori tre manche su sei giocate) è stata infatti la giovane Laura Acierno con ben 618 punti, davanti a Mario Mazzilli e Luca Curto, a pari merito con 603 punti. Quarto Luca Ardissone con 583. La stagione primaverile dell’impianto dianese si concluderà a fine mese, lunedì 30 maggio, con il tradizionale Challenge a terne.