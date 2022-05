Ventimiglia: non rispetta più volte il divieto di dimora, la Polizia arresta tunisino di 28 anni

Un cittadino tunisino di 28 anni è stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere come aggravamento del divieto di dimora nel comune di Ventimiglia. L’esecuzione della misura preventiva da parte del Commissariato della città di confine risale ad alcuni giorni addietro quando l’uomo aveva ripetutamente violato la disposizione. I divieti di dimora gli erano stati comminati a seguito del coinvolgimento dello stesso in una violenta lite, ad ottobre del 2021, durante la quale aveva aggredito violentemente un cittadino albanese, procurandogli lesioni permanenti al labbro inferiore asportatogli con un morso.

A seguito del fatto il GIP del Tribunale di Imperia ne disponeva la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Ventimiglia, disattesa più volte. Per tali violazioni è stato richiesto l’aggravamento di tale misura allargandola al divieto di dimora su tutto il territorio provinciale. Nonostante ciò, l’uomo ha continuato a frequentare la città di Ventimiglia. Dopo un’ulteriore richiesta di aggravamento della misura cautelare, il Tribunale di Imperia, il 10 maggio scorso, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.