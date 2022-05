Una giornata di attesa per la bomba nel torrente: il racconto e le immagini del lavoro dei militari

E’ stata una lunghissima giornata, quella vissuta oggi a Taggia e Riva Ligure (in parte anche sul territorio comunale di Sanremo) per la rimozione in sicurezza della bomba della seconda guerra mondiale, trovata alcune settimane fa nel torrente Argentina.

Il via alle 6, da quando i primi evacuati hanno iniziato a uscire dalle proprie case, anche se molti ritardatari hanno fatto attendere circa un’ora gli artificieri del Genio Guastatori di Fossano per dare il via alle operazioni. In molti, infatti, hanno erroneamente preso le 9 del mattino come orario di uscita da casa, quando era invece quello di avvio della zona rossa.

Ma, comunque, le operazioni sono iniziate alle 10 circa e alle 14 è arrivata la notizia del primo despolettamento avvenuto regolarmente. Notizie meno buone, invece, per il secondo che è stato effettuato con il taglio della spoletta, eseguito in circa 4 ore. Nel frattempo gli sfollati sono stati ospitati nelle zone previste a Taggia e Riva Ligure, dove in molti si sono inventati passatempi tra carte, qualche chiacchiera e altro.

I più felici i bambini che, ai giardini hanno giocato lunghissime partite di calcio e giochi che si sono conclusi solo quando l’allarme è terminato. Al centro di coordinamento delle scuole ‘Soleri’ si è fatta attenzione alle notizie che arrivavano dal luogo della bomba, dove i militari hanno lavorato senza sosta.

Alle 18.40 circa la telefonata che annunciava il termine del secondo despolettamento ma, anche, la possibilità che si dovesse andare avanti ancora un’ora e mezza per consentire la deflagarazione delle stesse spolette. Ma, intanto, la bomba era in sicurezza e, dopo una prima restrizione della zona rossa, alle 20 la riapertura totale con la bomba che, in queste ore, viene fatta deflagrare alla Cava Bergamasca di Ventimiglia.

(Foto di Tonino Bonomo)