Taggia: la bomba nel torrente è stata tagliata, si procede verso una riapertura graduale della zona rossa

Ore 18.50 la bomba nel torrente Argentina è stata tagliata e quindi è inerte. La prossima fase consisterà nella distruzione delle spolette all'interno della camera di espansione e il trasporto in cava del corpo principale dell'ordigno per la neutralizzazione definitiva.



Questo non significa ancora la fine della zona rossa. Al termine di una riunione fiume le autorità civili e militari hanno convenuto su una riduzione graduale della zona rossa. Le ambulanze destinate al trasferimento delle persone allettate sono i primi mezzi autorizzati a rientrare nel territorio chiuso da questa mattina. Gradualmente la zona rossa verrà ridotta sempre più intorno all'area del sito della bomba.



L'ANNUNCIO DEL PREFETTO





Potrebbero volerci ancora diversi minuti prima che le operazioni dell'esercito siano concluse e quindi si possa dichiarare terminato il Bomba Day, permettendo così ai circa 10mila evacuati di poter rientrare nelle proprie abitazioni.Il video della riunione in atto: