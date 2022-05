Taggia: arrivati gli sfollati al centro di accoglienza, anche alcuni turisti "Macchina organizzativa perfetta, ora attendiamo" (Foto e Video)

E’ terminata alle 9.15 l’operazione di evacuazione dalle case e dagli alberghi di Taggia, con gli sfollati che sono arrivati al centro di accoglienza allestito alle scuole ‘Soleri’.

Si tratta per la maggior parte di persone anziane, che sono state accompagnate in pullman e accolte dalla Protezione Civile per essere portate all’interno della scuola, a seconda delle esigenze. Sono infatti stati allestiti diversi letti, per chi vuole riposare, nella palestra mentre un tendone è stato sistemato nel cortile della scuola per accogliere panche e tavoli, dove sarà anche servito il pranzo.





Tutti soddisfatti per l’organizzazione dell’evacuazione. Non si sono registrate lamentele ma solo complimenti, soprattutto dai turisti che, arrivati nei giorni scorsi in alcune strutture della zona, erano ignari prima di partire di quanto sarebbe accaduto. Ora l’attesa e l’attenzione si sposta sul despolettamento della bomba, iniziato alle 9.27.