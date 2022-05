Imperia, panchina di marmo distrutta dai vandali ai giardini di piazza Roma a Porto Maurizio (foto)

Imperia sempre più nella morsa dei vandali: l’ultimo episodio in ordine di tempo riguarda una panchina di marmo distrutta ai giardini di piazza Roma a Porto Maurizio, come segnalato da un nostro lettore.

Solo la settimana scorsa sulla Spianata di Oneglia a fare le spese di quello che è diventato lo sport preferito in città è stato il monumento a Manuel Belgrano.

L’episodio più eclatante è avvenuto il 20 marzo scorso, quando 4 ragazzi, successivamente individuati dai carabinieri grazie alle indagini effettuate col supporto delle videocamere di sorveglianza, hanno danneggiato 15 auto nel parcheggio di piazzale Cristino e anche rubato effetti personali e denaro contante da altri 13 mezzi. Sono accusati anche e di aver tentato di rubare su altre 6 auto che ignari cittadini avevano lasciato in sosta.

Ma è lunga la lista degli atti vandalici che si sono verificati negli ultimi mesi nel capoluogo. Il chiosco del pump truck, è stato, infatti, più volte preso di mira mentre, all’inizio dell’anno, era stato danneggiato il pannello espositivo della targa ‘Civis Fidelissima’ di largo Sabatini a Oneglia.

In precedenza fatti analoghi si sono verificati al sottopasso dell’ex stazione ferroviaria di Oneglia, danneggiati anche i pannelli espositivi del Molo lungo di Oneglia, le Logge di Santa Chiara a Porto Maurizio, le vetrine di alcuni negozi sotto i portici di via Bonfante e del Piccardo di piazza Dante.