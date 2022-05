Bomba day su Taggia: donna accusa malore a Molini di Triora, interviene l'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Molini di Triora. Una donna di 50 anni ha avuto un grave malore mentre si trovava a casa. Per portarla in ospedale è stato fatto intervenire l'elicottero.

Il mezzo aereo è intervenuto stante l'urgenza e le condizioni della paziente e soprattutto per via dei problemi legati alla viabilità su Taggia, con l'istituzione della zona rossa per le operazioni di disinnesco della bomba nel torrente Argentina. Sul posto era presente un equipaggio della Croce Verde di Arma di Taggia e i Carabinieri di Badalucco.

L'elisoccorso ha raggiunto il paese in pochi minuti. La donna è stata trasferita dal mezzo aereo all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.