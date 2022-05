Bomba Day, il sindaco di Riva Giorgio Giuffra: “Piano di evacuazione ha funzionato, ringrazio i miei concittadini (foto e video)

Sopralluogo presso i ceck point distribuiti in città e sull’Aurelia che delimitano la ‘zona rossa’ da parte del sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra.

“Il piano di evacuazione -dice Giuffra - ha funzionato, le aree sono pressoché vuote, questo vuol dire che tutto è andato nel verso giusto. Ora tocca ai Guastatori, tocca a loro fare la differenza, soprattutto auspichiamo che le operazioni vadano bene, noi siamo abbastanza fiduciosi. Mi recherò adesso presso il comando avanzato del comune di Taggia presso il centro allestito nelle scuole Soleri. Riva Ligure ha risposto bene, ringrazio la comunità, ancora una volta il senso di responsabilità ha prevalso, dimostrando unione e coesione e questo è sicuramente il risultato migliore di questa giornata”.

Impegnate nell'operazione forze dell’ordine, vigili del fuoco, sanitari della Croce Rossa e della Croce Bianca queste ultime unità per il trasferimento dei pazienti delle Rsa e degli ammalati covid ospitati in una tensostruttura presso il campo sportivo ‘Giovanni Gagliardi’, personale della Riviera Trasporti.

Giuseppe Giannattasio, presidente del Comitato di Imperia della Rossa: “I mezzi della Croce Rossa Italiana che ci sono stati richiesti sono partiti già dalle 5 di questa mattina. In questo momento abbiamo una ambulanza che coordinata dal 118 provvede a trasferire i pazienti dalla Rsa ‘Le Grange’ alla ‘D’Albertis’ di Santo Stefano al Mare, più altri due mezzi che stanno trasferendo pazienti allettati in altre strutture. Inoltre abbiamo messo a disposizione su richiesta del sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra del personale di Croce Rossa, in particolare 4 infermiere volontarie e 2 volontari per la struttura allestita nel campo sportivo sempre gestita da Croce Rossa Italiana e 10 persone di supporto per la casa di riposo D’ Albertis, quindi il nostro impegno è abbastanza importante in questo momento. Il Comitato di Imperia e quello di Villaregia hanno 25 persone al servizio di questa operazione”.