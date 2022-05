Sanremo: degrado e incuria alla stazione ferroviaria, le considerazioni di una lettrice

"Scrivo per segnalare il degrado e l’incuria che caratterizzano la stazione ferroviaria di Sanremo, pessimo biglietto di accoglienza per chi arriva. Sono una anziana e come me molti di coloro che arrivano a Sanremo in treno non sono giovanissimi. I tapis roulant e le scale mobili sono quasi tutti fermi così che per arrivare al piazzale dei taxi con i bagagli bisogna faticare non poco. Di facchini o carrelli non c’è traccia e il percorso è molto lungo. Forse conviene scendere ad Arma di Taggia... Cosa aspetta il Comune ad investire nella manutenzione? E un bar aperto è troppo pretendere?



Maria Irene Zubiani".