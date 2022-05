Arma di Taggia: posteggio abusivo in via Eroi Armesi, la segnalazione con foto di un residente

“Sono a segnalare che in via Eroi Armesi ad Arma di Taggia, piccola via che conduce al mare con divieto d'accesso eccetto residenti, solo scarico/carico, a fondo chiuso e senso unico, è vittima di posteggio abusivo provocato da colonne di auto e moto che ostruiscono addirittura il portone al nº22 e il divieto di sosta della villa Maria, di fronte al nº22. Sono stati contattati vigili, carabinieri ed è stato fatto un esposto già da diversi mesi al Sindaco di Taggia. Non si capisce come mai non si intervenga e si tolleri questa situazione assumendo una posizione parziale nei confronti di chi semplicemente si comporta civilmente. Non interessano neanche le persone a mobilità ridotta oppure i passeggini, le ambulanze in caso d'emergenza o i pompieri?

Tramite la mia segnalazione spero di ottenere una soluzione rapida ed efficace alla problematica che dura e subiamo tutti da troppo tempo.

Saul Marziali”.