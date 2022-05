Calcio: domani la Sanremese ospita il Ticino per l'ultima di campionato, ecco i convocati da Andreoletti

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match con il Ticino, valido per la trentottesima e ultima giornata, in programma domani allo stadio Comunale alle 16.

Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 18 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Buccino e Lodovici; ai box anche Pantano (problema muscolare al flessore della coscia sinistra), Pellicanó (fastidio alla caviglia) e Nouri (dolore ad un piede). Non convocati La Cava, Biffi e Urgnani. Bohli non ci sarà perché deve rispondere alla convocazione della Rappresentativa Nazionale LND Under 17 che sarà impegnata dal 17 al 22 maggio nella Lazio Cup. Squalificato Giacchino, tornano Aita e Nossa.

PORTIERI: Malaguti (2003), Ferro (2005)

DIFENSORI: Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Nossa

CENTROCAMPISTI: Maglione (2002), Gagliardi, Gemignani, Valagussa,

Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Scalzi,

Conti (2002).