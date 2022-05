Trasporti, Rossetti e Ioculano (PD): “Tre coppie di treni Intercity in più sulla Milano -Ventimiglia: la nostre richieste e quelle dei sindacati ascoltate”

“Esprimiamo soddisfazione per il ripristino delle tre coppie di treni Intercity Milano-Ventimiglia. Si tratta di un risultato che, insieme ai sindacati, chiedevamo da tempo, da quando anni fa c’è stata la soppressione delle tre coppie di Thello”, premettono i consiglierei regionali del Partito Democratico Pippo Rossetti ed Enrico inoculano, che hanno sempre spinto e chiesto alla Regione di interfacciassi con Trenitalia per incrementare i convogli sulla tratta Milano-Ventimiglia.



“Si tratta di un passo in avanti verso l’incremento del trasporto pubblico nella nostra Regione, che ha bisogno però di nuove assunzioni per poter garantire un servizio congruo. Per questo ci auguriamo che le assunzioni annunciate per giugno siano in numero sufficiente a garantire un lavoro dignitoso al personale e collegamenti adeguati alla Regione Liguria”, concludono i consiglieri.