Gli Urban Theory di Vallecrosia alla finale di Eurovision 2022 sul brano 'Scatola' di Laura Pausini

Gli Urban Theory hanno ballato sul brano Scatola di Laura Pausini alla finale di Eurovision 2022. La crew di tatting dance, eccellenza italiana, è ormai conosciuta a livello mondiale per le sue performance in ben 130 paesi e con oltre 20 milioni di follower, Saremo 2021, Italia’s got talent e tanto altro. A volerli all’ Eurovision, il direttore artistico Laccio.